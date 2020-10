Umrl velikan hrvaškega nogometa in nepozabni kapetan Dinama Sportal V 81. letu starosti je umrl nekdanji nogometaš zagrebškega Dinama in jugoslovanske reprezentance Slaven Zambata, so danes zapisali na spletni strani zagrebškega kluba. V Sinju rojeni Zambata je bil kapetan Dinamove generacije, ki je leta 1967 osvojila pokal velesejemskih mest.

