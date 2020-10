Zapis nadškofa: 'Življenje ima prednost pred bojem za oblast' 24ur.com Pred prihajajočim praznikom je nadškof Anton Stres v imenu slovenske cerkve nagovoril vernike. Z ostrim zapisom, v katerem precej očitno deli stališča premierja Janeza Janše, se je dotaknil trenutne situacije v državi in okrcal opozicijo, češ da ji je več do oblasti, kot do reševanja življenj. "Zavzemanje za skupno dobro je vrhovna zapoved in norma vsake odgovorne politike in državljanske drže," je poudaril.

