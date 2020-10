Cigler Kralj: V domovih za starejše okuženih 748 stanovalcev od približno 19.000 stanovalcev Lokalec.si Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je povedal, da je trenutno v domovih za starejše okuženih 748 stanovalcev od približno 19.000 stanovalcev v vseh 102 domovih. Vsi zaposleni v domovih so pod velikim stresom in zelo utrujeni. V domovih, kjer so težje razmere, zaposleni delajo v 13-urnih izmenah, so […]

Sorodno









































































































































































































































Oglasi