Vodilni pobudnik za oblikovanje Koalicije ustavnega loka Jože P. Damijan je zadovoljen, da so štiri opozicijske stranke v treh tednih dosegle visoko stopnjo soglasja in so se poenotile o ključnih programskih prioritetah nove vlade do volitev 2022. Programski dokument z vabilom k pogovorom je poslal tudi prvakom koalicijskih SMC, NSi in DeSUS.