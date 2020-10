Primorski serviser v zapor pripeljal drogo Primorske novice Pravosodni policisti iz zapora na Dobu so pred kratkim preprečili posel, ki sta si ga omislila 44-letni zapornik in 32-letni serviser delovnega stroja, doma iz severne Primorske. Zapornika so po odkritju premestili na oddelek s strožjim režimom, novomeški kriminalisti pa so oba ovadili tožilstvu....

