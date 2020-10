Facebook s kampanjo in omejitvami v podporo cepljenju in gripi Lokalec.si Facebook je na platformi zagnal novo osveščevalno kampanjo promocije cepljenja proti gripi. Uporabniki v Sloveniji, kot tudi v ostalih evropskih državah, bodo na Facebooku videli objave, ki bodo podajale splošne informacije o cepivu proti gripi in kako do njega, v same objave pa bodo vključene tudi lokacije najbližjih ustanov, kjer je mogoče opraviti cepljenje. Kampanja […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Facebook

korona virus

Oglaševanje

Unicef Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Simona Kustec Lipicer

Vasko Simoniti

Primož Roglič