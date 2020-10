Facebook bo prepovedal oglase in objave, ki odvračajo od cepljenja Mladina Facebook je na svoji spletni platformi zagnal novo osveščevalno kampanjo promocije cepljenja proti gripi. Uporabniki bodo tako lahko videli objave, ki bodo podajale splošne informacije o cepivu in lokacije najbližjih ustanov, kjer se je mogoče cepiti. Prepovedali pa bodo oglase in objave, ki odvračajo od cepljenja. Kampanja je aktivna od sobote, 31. oktobra.

