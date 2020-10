VIDEO: Ker so jedli rogljiček sredi praznega trga brez maske, dobili kazen za 800 evrov Lokalec.si V Kranju so včeraj pristojne službe oglobile mlado družino, ker naj ne bi upoštevala preventivnih ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa. Štiričlanska družina z dvema majhnima otrokoma je pred Mestno knjižnico želela pojesti kifeljček, ki ga deklica ni mogla sama pojesti. Ker takrat starša nista imela maske, so do družine pristopili pristojni in jih popisali. Zdravstveni […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Facebook

korona virus

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Simona Kustec Lipicer

Vasko Simoniti

Primož Roglič