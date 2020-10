Vlada je z novim odlokom omogočila opravljanje nekaj več storitev, ki so bile pred dnevi onemogočene v okviru ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Med izjeme je dodala gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri katerih prihaja do minimalnega stika s potrošniki, servise za popravila tehničnega blaga, dimnikarske storitve in knjižnice.