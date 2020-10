So hitri testi postali novi ventilatorji? zurnal24.si Ker so bolnišnice same nabavljale hitre teste, so zanje odštele precej višje zneske. Zdaj na ministrstvu vendarle obljubljajo, da se bo to spremenilo, a na trgu jih že primanjkuje. Nekatere druge države so medtem že izbrale ponudnike, ki jim bodo dobavili večje število testov po nižji ceni.

