Odgovor na "nepotrebno trmo" Violete Tomić ali "sabotaža parlamentarizma" in "konec demokracije"? Reporter Odbor DZ za kulturo naj bi včeraj na nujni seji obravnaval izselitev kulturniških in civilnodružbenih organizacij iz stavbe na Metelkovi 6 ter očitke o vladnem pritisku na javne medije in novinarstvo v senci spopadanja z epidemijo covida-19. Seja, ki je b

Sorodno

























Oglasi