V Kranju se zapirajo otroška in športna igrišča zurnal24.si Po najnovejših podatkih o številu okuženih na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju je Gorenjska s 1811 primeri znova na vrhu razpredelnice statističnih regij. Ob približevanju 1. novembra, dneva spomina na mrtve, Mestna občina Kranj občanke in občane naproša, naj se omejijo na svoja gospodinjstva, kolikor je to mogoče. Zaradi slabe epidemiološke slike se z današnjim dnem zapirajo športna in otroška igrišča.

