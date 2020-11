Zveza ŠKIS in študentski klubi iz vse Slovenije so se letos pridružili ekološko-humanitarni akciji Manj svečk za manj grobov in jo ocenili kot uspešno. Izvedli so jo v obliki medijske kampanje, zato so tudi na družbenih omrežjih ozaveščali o pomembnosti solidarnosti do sočloveka in o varovanju narave. preberite več » ...