Barca le do remija kljub številčni premoči, Hazard končno zablestel ob zmagi Reala 24ur.com Nogometaši madridskega Reala so v 8. krogu španske La Lige na domačem stadionu Alfreda di Stefana s 4:1 premagali zasedbo Huesce. Pod zadetke galaktikov so se podpisali Eden Hazard, Karim Benzema (uspešen je bil dvakrat) in Federico Valverde. Nogometaši Barcelone so v večerni tekmi le remizirali z Alavesom (1:1), zasedba Atletica pa je na krilih Joaa Felixa zanesljivo slavila v Pamploni pri Osasuni (3:1).

