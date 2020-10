Celjani v Novem mestu do zmage težje, kot so pričakovali RTV Slovenija Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 8. krogu Lige NLB gostovali v Novem mestu, kjer so z 32:30 ugnali Krko in vpisali sedmo zmago v državnem prvenstvu.

