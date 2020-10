Škof Erniša za dan reformacije: Želim, da najdemo toplo besedo in toplo dlan, ko to najbolj potrebuj Večer Reformacija in njeno praznovanje ne pomeni le spominjati se, ampak predvsem odločitev, da se nenehno spreminjamo in uresničujemo v vrednotah, kot so pridnost, poštenost, odgovornost in empatija, je...

Sorodno





Oglasi