(VIDEO) Protestna ljudska skupščina po Poti spominov in tovarištva – Posamične protestne akcije name topnews.si Kot sporočajo iz protestne ljudske skupščine so v soboto izvedli protest z akcijo protest kolesarjenja Po poti spominov in tovarištva. Na vabilu za sobotni protest je bilo napisan poziv: “Peljite svoj transparent na sprehod!” “Danes je sobota! In #GlasUpora peljemo transparente na sprehod! #VladaPada #Revolt #SmrtFašizmu” Na Facebooku so objavili dva videa na katerih je […]

