FOTO: Super Matija nekaj mesecev po operaciji uspešno hodi, kolesari in pleza Lokalec.si Od operacije dečka Matije, za katerega se je tudi v lanskem čarobnem decembru preko Mestne občine Maribor in mariborskim Lions klubom zbiralo denar z “dobrodelnimi kozarci za Matijo”, je minilo natanko pet mesecev. Deček je v tem času zelo napredoval, njegove uspehe pa so zdaj objavili na Facebook strani Super Matija. Zapisali so, da trdo […]

