Arsenal osvojil Old Trafford, Bale junak Tottenhama Sportal V derbiju 7. kroga angleške premier lige so nogometaši Arsenala na Old Traffordu z 1:0 ugnali Manchester United. Edini zadetek na tekmi je z bele točke dosegel Pierre-Emerick Aubameyang in poskrbel, da so se topničarji v gledališču sanj veselili prve zmage po letu 2006. Na prvi nedeljski tekmi v Birminghamu smo videli, kar sedem zadetkov. Southampton je proti Aston Villi vodil že s 4:0, na koncu p...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Arsenal

Chelsea

Manchester City

Manchester United Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tim Gajser

Jelko Kacin

Janez Janša

Borut Pahor