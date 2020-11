Leicester City zmagal v Leedsu in skočil tik pod vrh Sportal V ponedeljek sta bili na sporedu zadnji tekmi 7. kroga angleške premier lige. Leicester City je s 3:1 premagal novinca v ligi Leeds United in skočil tik pod vrh. Fulham je doma z 2:0 premagal West Bromwich Albion in prišel do pomembnih točk v obračunu ekip z dna lestvice. Hrvat Slaven Bilić na klopi WBA tako tudi po sedmih tekmah ostaja brez zmage

