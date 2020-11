Po težavah Iličić spet v slovenski reprezentanci Lokalec.si Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je objavil seznam nogometašev, na katere bo računal na prijateljski tekmi z Azerbajdžanom ter obračunih v ligi narodov proti Kosovu in Grčiji. Pričakovano je spet na seznamu Josip Iličić. Predvsem bosta pomembni tekmi v ligi narodov, v kateri Slovenija v ligi C in skupini 3 po štirih tekmah brez […]

