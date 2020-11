Zbrali smo grozljive posnetke napadov na Dunaju, ki so jih s telefoni posneli prestrašeni očividci ( Govori.se V ponedeljkovem terorističnem napadu so bili ubiti najmanj štirje ljudje. Še 17 je bilo ranjenih, od tega se jih sedem bori za življenje. Utrpeli so tako strelne kot tudi vbodne rane. Napadalca, ki je bil podpornik skrajne skupine Islamska država, je policija v posredovanju ubila, a še vedno domnevajo, da je bilo storilcev več.

