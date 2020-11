“Dunaj je varno mesto, zato je šok še večji” Primorske novice “Vso noč je vladalo obsedno stanje, policijski in rešilni avtomobili so švigali na vse strani. Zjutraj pa je bilo v centru Dunaja vse opustelo; videl sem komaj kakšen avto ali človeka. Ljudje so prestrašeni,” pravi Anton Levstek, dolgoletni vodja Slovenskega doma Korotan v centru Dunaja. V terorističnem napadu, ki ga izvedel 20-letnik z avstrijskim in makedonskim državljanstvom, so umrli štirje ljudje, 25 je ranjenih.

