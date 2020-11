Pijan ni upošteval policijske ure Primorske novice V soboto ob 2.40 so policisti v Vanganelu ustavili avto, ki ga je vozil 26-letni domačin. Z alkotestom so preizkusili njegove psihofizične sposobnosti, napihal je 0,64 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka (1,35 promila). A se z rezultatom ni strinjal, zato so mu odredili še strokovni pregled. Ko bodo znani rezultati, bodo proti njemu spisali obdolžilni predlog.

