19-letnik z motorjem v drevo 24ur.com Vožnja preblizu desnega roba vozišča, v ovinku zapeljal izven vozišča, vožnja pod vplivom drog in alkohola, vse to je bilanca preteklega vikenda na območju Obale in Krasa. Dve nesreči sta se končali s poškodbami, ena s strokovnim pregledom, ena pa z odvzemom vozniškega dovoljenja.

