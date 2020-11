Italija bo kulturi in turizmu "čez puščavo" pomagala z 9 milijardami RTV Slovenija Italija namerava do konca leta 2020 sprostiti 9 milijard evrov državne pomoči za kulturo in turizem, ki ju je epidemija hudo udarila. »Naložbe v kulturo so za Italijo pomembne,« je v Rimu dejal minister za kulturo Dario Franceschini.

