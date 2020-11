Italijanska vlada bo sprostila devet milijard evrov za kulturo in turizem Primorske novice Italijanska vlada namerava do konca leta sprostiti devet milijard evrov za podporo ukrepom, namenjenih kulturi in turizmu. "Naložbe v kulturo so za Italijo pomembne," je danes v Rimu poudaril italijanski minister za kulturo in turizem Dario Franceschini.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Italija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Jelko Kacin

Tadej Pogačar

Josip Iličić