Število novih okužb se res zmanjšuje, a ni še čas za veselje SiOL.net Prejšnji torek smo v Sloveniji potrdili največ okužb v enem dnevu do zdaj. Od takrat se je število dnevnih okužb zmanjševalo, kar pa nikakor ne pomeni, da se širjenje virusa umirja. Na videz spodbudni podatki o manjši rasti potrjenih primerov so nezanesljivi ali celo zavajajoči, saj gre lahko zgolj za močan vpliv novega režima testiranja, opozarjajo na Covid-19 Sledilniku in dodajajo, da še ni čas...

