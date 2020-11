Milanović proti omejevanju gibanja zaradi virusa: To je enako kot streljanje #video SiOL.net Medtem ko zaradi slabšanja pandemije koronavirusa vse več evropskih držav uvaja omejitve gibanja, je predsednik Hrvaške Zoran Milanović razkril, kaj si misli o takšnih ukrepih. "V primeru takšne policijske ure bom šel prvi na ulico," je dejal in dodal, da je takšna omejitev enaka streljanju in pridržanju ter da ne bo nikomur pojasnjeval, zakaj zunaj sprehaja psa.

