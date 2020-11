Danes bolj kislo vreme #animacija SiOL.net Danes bo v notranjosti Slovenije pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Na Primorskem bo zmerno do pretežno oblačno, zapihala bo šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Josip Iličić

Tim Gajser

Jan Oblak