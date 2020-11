Vreme: Danes pretežno jasno, po kotlinah sprva še nekaj megle ali nizke oblačnosti Dnevnik Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 19 stopinj Celzija. V soboto bo jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla.

