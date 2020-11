Rogaška po sijajni tretji četrtini porazila Koprčane RTV Slovenija Košarkarji Rogaške so v 7. krogu 1. SKL premagali Koper Primorsko (82:70), potem ko so si odločilno prednost priigrali v tretji četrtini, ki so jo dobili s 23:4.

