Košarkarski klub Krka je v 7. krogu SKL v gosteh premagal Šentjur z 89:67 (26:23, 21:12, 18:4, 24:28) in ostaja edini neporaženi klub v ligi. Krkaši so začeli s peterko Nejc Barič, Jan Rebec, Rod Camphor, Miha Škedelj in Vasilije Vučetić. Za domače je najprej trojko zadel Đapa, potem pa so Krkaši z desetimi zaporednimi točkami povedli z 10:3. Domači so v 10. minuti izenačili na 23, Adin Vrabac p ...