Eklektična igralka Tilda Swinton praznuje 60 let Dnevnik Igralka Tilda Swinton, ki se ima za Škotinjo in slovi po eklektični karieri, je danes dopolnila 60 let. Sodelovala je pri 90 filmskih projektih, tako neodvisnih kot hollywoodskih. Med drugim je bila čarovnica v filmih o Narniji in obupana mati v...

