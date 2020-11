Okroglih 60 let Tilde Swinton, kraljice filmskih preobrazb RTV Slovenija 5. novembra rojstni dan praznuje Tilda Swinton, škotska oskarjevka, ki slovi po svojem širokem igralskem razponu in preobrazbah pred kamero: igrala je vse od čarovnice v Narniji in vampirke do 82-letnega psihoanalitika.

