Američani na ulicah, protesti so se sprevrgli v nasilje #video SiOL.net V več ameriških mestih so v napetem pričakovanju izidov predsedniških volitev v sredo izbruhnili protesti podpornikov obeh predsedniških kandidatov. Privrženci demokrata Joeja Bidna pozivajo k preštetju vseh glasovnic, podporniki republikanca Donalda Trumpa pa k zaustavitvi štetja. Protesti so sprva potekali mirno, ponekod pa so se kasneje sprevrgli v nasilje.

