Biden v ključnih državah Trumpu že diha za vrat, potrebuje le še eno ali dve državi, Trump pa napove Večer Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je do četrtka zvečer krepko zmanjšal zaostanek v volilnih glasovih za predsednikom ZDA Donaldom Trumpom v Pensilvaniji in Georgii in ohranil prednost v Nevadi in Arizoni. Za Pensilvanijo se napoveduje, da bo Biden že danes prevzel prednost pred Trumpom.

