Novi spotikavci opominjajo na usodo dveh ljubljanskih judovskih družin RTV Slovenija Predsednik republike Borut Pahor je pred nekdanjo vilo Ebenspanger na Tomšičevi ulici 12 odkril spominske tlakovce oz. spotikavce članom družin Ebenspanger in Mikolaš, ki so tam živeli do 2. svetovne vojne, dokler niso bili umorjeni v holokavstu.

