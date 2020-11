Ob številnih obsodbah nasilja policija nadaljuje zbiranje informacij o izgrednikih Primorske novice Po četrtkovih protestih, ki so prerasli v nasilništvo, so se danes zvrstile številne obsodbe izgredov. Ob tem je bilo slišati tako opozorila o zrežiranosti nasilja, kot tudi kritike o neodgovornem obnašanju sredi zdravstvene krize. Policija nadaljuje zbiranje informacij o izgrednikih in ocenjuje, da uporaba prisilnih sredstev ni bila pretirana.

