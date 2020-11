Slepi in slabovidni slikarji in fotografi pokažejo onstran svetlobe RTV Slovenija Na drugi strani svetlobe pri slepih in slabovidnih ni samo tema, "so tudi sence, nekatere temnejše, spet druge svetlejše", pove Drago Oman iz Pokrajinskega muzeja Maribor, ki je pripravil razstavo slik in fotografij slepih in slabovidnih avtorjev.

