Tako brutalno se je "protestnik" znesel nad fotografom Borutom: nezavestnega so brcali in z zlomljen Reporter V četrtkovih izgredih v Ljubljani je bil napaden in hudo pretepen fotograf agencije Bobo Borut Živulovič, ki je zaradi poškodb pristal v bolnišnici. Med premikanjem s Trga republike proti Gregorčičevi ulici je Živulovič s kolegom Aljošo Kravanjo (24ur.com

Sorodno





































































Oglasi