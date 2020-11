Surs: Epidemija je naša življenja obrnila na glavo 24ur.com Brezskrbna potovanja v tujino, pitje kave v polnem lokalu in druženje brez omejitev se danes zdijo kot oddaljen spomin. Da je epidemija covida-19 naša življenja obrnila na glavo, kažejo tudi statistični podatki. Druženje se je preselilo na splet, uporabnikov družbenih omrežij pa je več. Vsi, ki so v času epidemije čakali na delo ali pa so delali od doma, so na račun prevoza na delo na dan prihran...

Sorodno





Oglasi