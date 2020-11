V Policijskem sindikatu Slovenije so zaskrbljeni zaradi četrtkovega nasilja. Vlado pozivajo, naj s svojimi ravnanji ne spodbuja k dodatnim tveganjem za varnost in da podporo policistom izkaže s spoštovanjem stavkovnih sporazumov in kolektivnih pogodb. "Dokler tega noče ali ne zmore, naj si za trepljanje najde druga ramena," pravijo.