Mariborski policisti ujeli serijskega prekrškarja Lokalec.si Mariborski policisti so včeraj popoldne v Bohovi ujeli serijskega prekrškarja. Včeraj popoldan so policisti v Bohovi ustavili voznika osebnega avtomobila, ker je imel na vozilu nameščeni različni registrski tablici. Nobena od njiju ni pripadala temu vozilu, zato so mu ju policisti zasegli, vozilo pa je bilo neregistrirano. Zraven tega voznik ni uporabljal varnostnega pasu. Za […]

