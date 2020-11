Fizični obračun v Kromberku Primorske novice Novogoriški policisti so včeraj popoldne obravnavali sum kaznivega dejanja hude telesne poškodbe na območju Kromberka, kjer sta se dva moška (stara 39 in 66 let) fizično znesla nad moškim. Ta je utrpel hude poškodbe. Kasneje so poškodovancu zdravniško pomoč nudili v šempetrski bolnišnici. Policija je o kaznivem dejanju obvestila tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici).

Sorodno













Oglasi Omenjeni Idrija

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Anton Travner