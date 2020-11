“Opozicijska SAB in njen junak, ki pred policijo, po tem ko stori prometni prekršek, zbeži v državni zbor, ni za aktivacijo 37.a člena. Raje ima razbijanje in vandalizem na mestnih ulicah, kot da bi Slovenska vojska s svojo prisotnostjo na meji, okrepila policijo v mestih,” se je notranji minister Aleš Hojs odzval na absurdne in krivične obtožbe poslanca stranke SAB. Gre tudi za človeka, ki ob vče ...