“Mediji ste soodgovorni za to. Mesece ste jih podpirali in jim “dajali kruha”. Mediji ste prispevali k temu, da se je to danes zgodilo. Zdaj imate pa ranjenega policista,” je minister Aleš Hojs po najbolj nasilnem protestu do sedaj očital novinarki POP TV Katarini Matejčič.