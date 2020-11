Arnes zatrjuje, da je strah pred vnovičnim nedelovanjem spletnih učilnic odveč 24ur.com Prvi 'paket' šolanja na daljavo so zaznamovali tehnične težave in moteno delovanje spletnih učilnic in Arnesovih storitev ter celo napadi na spletne učilnice. Številne učence in starše je to spravljalo v stisko, zato se bojijo, da se bodo težave v ponedeljek, ko bodo šolanje na daljavo začeli vsi učenci, ponovile. Arnes ocenjuje, da bodo prihodnji teden spletne učilnice zmogle povečano uporabo.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Arnes

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Tadej Pogačar