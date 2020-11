Občina Duplek poziva k prijavi na brezplačni topli obrok za učence in dijake Lokalec.si Občina Duplek je na svoji spletni strani objavila poziv za prijavo na brezplačni topli obrok za učence in dijake. Namenjen je tistim, ki izpolnjujejo pogoje, prijviti pa se morajo preko svojih šol. Občina Duplek je na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje znanost in šport v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, […]

Sorodno





























































Oglasi Omenjeni otroški dodatek Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Primož Roglič

Matjaž Nemec