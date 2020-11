Ograjo na meji bodo odslej vzdrževali zunanji izvajalci 24ur.com Vzdrževanje zaščitne ograje na meji s Hrvaško trenutno izvajajo posamezne policijske uprave, a bodo to z zaključkom javnega razpisa predale zunanjemu izvajalcu. Policijske uprave Celje, Novo mesto, Ljubljana in Koper so že sklenile okvirne sporazume. Policijski upravi Murska Sobota in Maribor pa sta še v postopku podpisovanja.

